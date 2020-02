Francesco Montanari: attore de Il cacciatore, Andrea Delogu moglie di Francesco Montanari, figli, altezza, età, film

Francesco Montanari è un attore italiano, protagonista della serie tv Il cacciatore 2, in onda questa sera 19 febbraio su Rai 2.

Francesco Montanari: età

E’ nato a Roma, il 4 ottobre 1984. Ha 35 anni.

Francesco Montanari, Andrea Delogu, moglie

Dal 2016 è sposato con Andrea Delogu. Le modalità della cerimonia sono state raccontate in televisione nella trasmissione Grande Amore di Rai3, in quanto lei ha giurato anche sulle note di T’appartengo, hit anni Novanta di Ambra Angiolini esplosa con Non è la Rai.

Francesco Montanari: figli

Al momento con Andrea Delogu non ha ancora avuto dei figli ma non è detto che non possano arrivare ad allargare la famiglia.

Francesco Montanari: altezza

E’ alto 1,78 cm.

Francesco Montanari: biografia

Diplomato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. E’ diventato famoso per la sua partecipazione, nel ruolo del “Libanese”, in Romanzo criminale – La serie, serie tv ispirata alla vera storia della banda della Magliana. Nel 2009 è nel film Oggi sposi, regia di Luca Lucini. Ha inoltre partecipato, al fianco di Benedicta Boccoli e Sebastiano Somma, allo spettacolo teatrale Sunshine, per la regia di Giorgio Albertazzi.

Nel 2010 è protagonista dello spettacolo Killer Joe, di Tracy Letts. Nello stesso anno recita da protagonista anche in Piccoli equivoci, per la regia di Claudio Bigagli, insieme a Mauro Meconi e Diane Fleri. Ancora protagonista, assieme a Vanessa Hessler, del film: Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata di Carlo Vanzina. Nel 2012 interpreta la parte di un senza tetto nel videoclip di Luciano Ligabue M’abituerò, diretto e prodotto da Marco Salom. Nello stesso anno è il protagonista del cortometraggio di Francesco Felli L’ultimo giro di valzer, assieme a Serena Autieri, nel quale interpreta il difficile ruolo di un malato di SLA

Nel 2013 compare in Squadra antimafia interpretando Achille Ferro, spietato mafioso catanese. Valerio Binasco lo sceglie per interpretare Romeo in Romeo e Giulietta prendendo il testimone di Riccardo Scamarcio. Sempre nel 2013 interpreta una drag queen nel film Come non dettoper la regia di Ivan Silvestrini. Nel 2014 è in scena con Parole incatenate insieme a Claudia Pandolfi per la regia di Luciano Melchionna. Nel 2015 interpreta Giovanni nello spettacolo teatrale Il più bel secolo della mia vita, recitando al fianco di Giorgio Colangeli. Sempre nel 2015 è stato ospite alla festa de Il Fatto Quotidiano per interpretare Massimo Carminati nelle intercettazioni di Mafia Capitale. Nel 2016 conduce assieme ad Alessandro Bardani una trasmissione radiofonica di nome Happy Hour su Radio 2.

Nel 2018 è il protagonista della fiction Il cacciatore, trasmessa su Rai 2 e tratta dal romanzo autobiografico Cacciatore di mafiosi del magistrato Alfonso Sabella, nel ruolo del PM Saverio Barone (personaggio ispirato a Sabella), membro del pool antimafia di Palermo. E’ stato impegnato nella ricerca di latitanti mafiosi nella Sicilia degli anni a cavallo tra il 1993 e il 1996, la cui interpretazione vale all’attore il premio come miglior interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes International Series Festival. Nello stesso anno ha ricevuto il prestigioso Premio Internazionale Vincenzo Crocitti “Attore In Carriera”.

Francesco Montanari: film

Cinema

Oggi sposi , regia di Luca Lucini (2009)

, regia di Luca Lucini (2009) Tutti al mare , regia di Matteo Cerami (2011)

, regia di Matteo Cerami (2011) Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata , regia di Carlo Vanzina (2011)

, regia di Carlo Vanzina (2011) Come non detto , regia di Ivan Silvestrini (2012)

, regia di Ivan Silvestrini (2012) La settima onda , regia di Massimo Bonetti (2015)

, regia di Massimo Bonetti (2015) Un Natale stupefacente , regia di Volfango De Biasi (2014)

, regia di Volfango De Biasi (2014) In bici senza sella , registi vari (2016)

, registi vari (2016) Ovunque tu sarai , regia di Roberto Capucci (2017)

, regia di Roberto Capucci (2017) Le verità , regia di Giuseppe Nuzzo (2017)

, regia di Giuseppe Nuzzo (2017) Sole cuore amore , regia di Daniele Vicari (2017)

, regia di Daniele Vicari (2017) Dolceroma, regia di Fabio Resinaro (2019)

Televisione