Elezioni in Campania, regionarie M5s: l’elenco dei candidati. Ci provano 3 giuglianesi

Sono 58 i candidati alle regionarie del Movimento 5 stelle in Campania. Sono stati pubblicati sulla piattaforma Rosseau i nomi di coloro che vogliono tentare la corsa al consiglio regionale della Campania.

Ci riprovano i consiglieri regionali uscenti mentre per Giugliano sono in tre che chiederanno agli iscritti di essere votati sulla piattaforma per poi essere tra i candidati nella lista pentastellata delle elezioni regionali di primavera. Hanno proposto la loro candidatura: l’ex consigliere Nicola Palma, Salvatore D’Agostino e Antonio Yoseph Pennacchio.

Ci riprova Angelo Zanfardino di Qualiano e Ricciardiello di Villaricca. Ognuno di loro dovrà ora superare la “prova” di Rosseau prima di potersi ritenere un candidato al consiglio regionale per il Movimento 5 stelle.

Questi i candidati alle regionarie:

Orfeo Mazzella

Gennaro Saiello

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Vincenzo Buonincontro

Nicola Palma

Antonio Crasta

Tommaso Malerba

Marco Ferruzzi

Giualino Manzo

Angelo Di Prisco

Luca Caiazzo

Maria Carmina Biglietto

Enrico Tammaro

Dario Carotenuto

Angelo Zanfardino

Gennaro Luca Capriello

Emanuela Ferrante

Francesco Costagliola

Zahira Filomena Mucerino

Luigi Grosso

Anita Amato

Stefano Ricciardiello

Antonio Tagliafierro

Rosario Lotito

Francesco Colombo

Luigi Contessa

Isabella Palomba

Pierluigi Aliperta

Salvatore D’agostino

Domenico Galardo

Luciano Rosario Maria Vicari

Rosario Savarese

Luigi Maria Di Maio

Giovanni Rea

Alessandro Cannavacciuolo

Gaetano Riccio

Giuseppe Cammarota

Ferdinando Caredda

Michele Manfredi

Mario Stefanelli

Pamela Immacolata Sodano

Iolanda Meglio

Gian Carlo Garzoni

Fulvio D’antuono

Domenico Paolella

Michele Visone

Carlo Sorvillo

Antonio Chiacchio

Gennaro Esposito

Pasquale Acanfora

Gennaro Patricelli

Sergio Merolla

Antonio Yoseph Pennacchio

Francesco Spada

Bianca Mazzarino

Francesco Cervo