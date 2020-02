Anticipazioni L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome: anticipazioni 2° e 3° episodio

L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome andrà in onda stasera su Rai 1. L’emittente pubblica televisiva trasmetterà il secondo e il terzo episodio della fiction ambientata al Rione Luzzatti, a Gianturco, e che vede protagoniste le giovanissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome

Nelle nuove puntate le ragazze si renderanno conto di appartenere a due mondi sempre più distanti e di essere destinate a due vite completamente diverse. Nel terzo episodio, una festa a casa della professoressa Galiani allargherà la distanza tra loro. Il quarto episodio, il primo dei due episodi diretti in questa stagione ci porterà in villeggiatura a Ischia, vacanza che le protagoniste ricorderanno per sempre.

Episodio 3 – Scancellare

Come immaginato da Lila, la sua foto in abito da sposa viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre lei inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. I rapporti tra suo marito e i Solara crescono insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole, incluso il permesso di accompagnare Elena a una festa a casa della Professoressa Galiani: è qui che le due ragazze si rendono conto di avere poco in comune.

Episodio 4 – Il bacio

Dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato in tutta fretta perché la ragazza è incinta, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura a patto che si vada a Ischia, dove sa che troverà anche Nino, in compagnia del suo amico Bruno. Presto i cinque iniziano a passare sempre più tempo insieme tanto che sia Lila che Pinuccia iniziano a mostrare strani segnali di nervosismo quando i rispettivi mariti vanno a trovarle. Anche l’equilibrio tra Elena e Lila rischia di spezzarsi quando Lila fa all’amica una scottante confessione.

LEGGI ANCHE