Chi è Gaia Girace, Lila Cerullo de L’Amica Geniale: età, biografia, instagram

Gaia Girace è una giovane attrice di talento, nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Lila Cerullo in L’Amica Geniale. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, instagram, biografia.

Gaia Girace, età

Gaia Girace nasce a Vico Equense, piccolo comune di soli 20mila abitanti situato tra i monti Lattari, il golfo di Napoli e quello di Salerno. Ha 16 anni ed è un’attrice promettente.

Gaia Girace, Amica Geniale

Gaia Girace interpreta sia nella prima che nella seconda stagione, Storia del nuovo cognome, l’amica più intima e fidata della protagonista Lenù: dovremmo vederla anche nelle prime puntate della terza stagione. E salita anche sul palco della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo 2020.

Biografia

La sua passione per la recitazione la coinvolge già dai primi anni d’eta e dopo aver studiato con Francesco Campanile, insegnante presso l’accademia di recitazione La Ribalta, viene scelta dopo innumerevoli provini tra Roma e Napoli da Saverio Costanzo e Wildside per interpretare Lila Cerullo in L’Amica Geniale.

Instagram

L’attrice ha, come tutti i suoi coetanei, un profilo su Instagram con il quale interagisce con i fans. Ha ben 85,7 mila followers.