Giugliano, 4 giorni di eventi per festeggiare le 10 candeline di Agorà Wine&more

Giugliano. Ricco calendario di eventi per i 10 anni di Agorà Wine&more. La vineria di Piazza Matteotti, da anni punto di ritrovo di giovani, intellettuali e fulcro della movida giuglianese, festeggia i 10 anni di attività con eventi che dureranno tutta la settimana.

Giovedì 20Febbraio sarà il primo di 4 giorni di eventi per i 10anni di AgorÀ Wine & more. “Non potevamo festeggiarli in un sol giorno è così abbiamo deciso di farlo in 4 giorni, dal giovedì alla domenica. Ogni giorno, uno o più eventi diversi, con amici ed artisti diversi, così da trasmettere al meglio, ancora una volta, dopo dieci anni le nostre varie e diverse anime,” scrive in un post Giuliano Galluccio, gestore del locale.

Di seguito alleghiamo la locandina per restare aggiornati su tutti gli eventi della settimana.