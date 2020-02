Napoli. Incendio alla Stazione Centrale, nube nera sulla città

Napoli. Momenti di paura, questo pomeriggio, a Napoli: un vasto incendio si sta sviluppando nella zona della Stazione Centrale. Ad anticipare la notizia è FANPAGE.IT. Da quanto si apprende, le fiamme avrebbero interessato la zona del parcheggio dello scalo ferroviario, ma le prime informazioni che giungono sono ancora frammentarie.

Napoli, fiamme alla Stazione Centrale

Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco: il rogo ha generato un’alta e densa colonna di fumo nero, che si è stagliata sulla città ed è visibile anche a molta distanza dalla stazione.

Naturalmente, non è ancora nota l’entità dell’incendio, la sua natura, così come le cause che lo hanno generato: ulteriori informazioni arriveranno soltanto dopo che le fiamme saranno state domate e dopo gli opportuni rilievi dei pompieri e delle forze dell’ordine.