Napoli, incidente sulla diramazione Capodichino: un morto e un ferito

Napoli. Tragico incidente tra la Diramazione Capodichino e la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli. Coinvolta una moto: morto il centauro che era alla guida del mezzo, ferito il passeggero. Pare non siano coinvolti altri veicoli.

Come anticipa Il Mattino, il sinistro stradale si è verificato intorno alle 17, all’altezza del km 3,1. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Traffico in tilt in direzione Napoli.