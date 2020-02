Vieni da Me 12 febbraio 2020: ospiti di oggi

Il programma contenitore del pomeriggio, dalle 14.00 in poi su rai 1 e condotto da Caterina Balivo si conferma un grande successo del palinsesto rai. Vediamo insieme alcuni degli ospiti del programma di oggi Paolo Calabresi, terzo classificato Sanremo Giovani Marco Sentieri e Andrea Vianello.

La polemica su Morgan: dopo Bugo ora la pace con la mamma

Risale alla puntata dell’undici febbraio la telefonata tra Morgan e la madre: dopo un chiarimento in diretta tra madre e figlio sembra che tra i due sia tornato il sereno.

Chi è Paolo Calabresi ospite Vieni da Me 12 febbraio 2020

Paolo Calabresi è un presentatore, attore e regista italiano nato il 17 giugno 1964 a Roma. Personaggio poliedrico e trasversale, Paolo Calabresi ospite da Caterina Balivo si è raccontato nella sua vita e nei suoi interessi. Noto come personaggio di alcuni telefilm tra cui “Nati Ieri”, “R.I.S. Delitti Imperfetti”, “Distretto di Polizia”, “La Squadra” e molti altri. Noto al grande pubblico per essere diventato nel 2008 una delle Iene dell’omonimo programma di Italia 1. Successivamente poi dal 2016 affianca i suoi colleghi tra i quali anche la compianta Nadia Toffa, nella presentazione del programma televisivo in onda in prima e seconda serata su Italia uno.

Paolo Calabresi ha quattro figli, Arturo Calabresi classe 1996 è un noto calciatore professionista dell’Amiens.

Chi è il vincitore di Sanremo Giovani Marco Sentieri, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me 12 febbraio 2020

Pasquale Mennillo, questo il nome reale di Marco Sentieri. Trentaquattro anni nato l’undici giugno 1985, è lui il terzo classificato di Sanremo 2020 sezione Giovani. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, spostandosi successivamente dalla Campania e dalla sua amata Napoli in Romania. Qui ottiene un discreto successo arrivando anche BootCamp finali. Ospite da Caterina Balivo racconta anche di alcuni episodi di violenza subiti a scuola, in linea con l’esperienza raccontata nel testo che ha portato a Sanremo 2020. Billy Blue infatti è un testo dedicato al bullismo. Un modo come un altro per affrontare i problemi del passato.

Il testo della canzone Billy Blue è stato scritto Gianpiero Artegiani, scomparso lo scorso anno. Il vincitore di Sanremo Giovani terzo classificato Marco Sentieri, ha anche approfittato dell’appuntamento dalla Balivo per ricordare l’amore della sua vita Iolanda, con la quale dopodomani farà diciotto anni d’amore e i suoi due figli.