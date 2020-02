Morgan cambia il testo, Bugo abbandona il palco di Sanremo. I motivi della lite furiosa. Video

Morgan e Bugo: si parla solo di loro due dopo la serata di ieri al Festival di Sanremo. Che la coppia potesse far parlare di sé lo si immaginava ma fino a questo punto forse no.

I due hanno avuto una lite furibonda che ha portato Morgan a cambiare le parole della canzone una volta salito sul palco. “La tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo che sei su questo palco e rispetta chi ti ha portato”, canta, indicando il suo collega. E Bugo ha così lasciato il palco. L’esibizione si interrompe, Amadeus non capisce cosa sia successo. Fiorello ironizza: “Uno in meno”.

“La partecipazione a Sanremo è nata perché Bugo mi ha chiesto di fare un pezzo con lui per andare a Sanremo. Sarei stato la persona che gli avrebbe permesso di fare il Festival, perché senza di me non lo avrebbe certamente fatto”. Così Morgan ha parlato stanotte ad Ernesto Assante – che lo ha intervistato su ‘Repubblica.it’ – della lite con Bugo che ha portato la coppia alla squalifica. Secondo Morgan, “Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a molla contro di me”.

Morgan ha raccontato la sua versione della serata delle cover: “Ieri è stata un’Odissea. Mancanza di prove, problemi con l’orchestra, arrangiamenti sbagliati e scomparsi, ma alla fine io faccio un impresa eroica e riusciamo ad andare in scena. E lì Bugo prende il microfono e, senza badare a quello che era previsto e concordato anche con la regia, va davanti, sul proscenio e canta tutta la canzone, non solo il pezzo che doveva cantare lui, fa la strofa e il ritornello. Come quei dilettanti che vogliono andare avanti a tutti per farsi notare e fare i protagonisti. E’ stato un gesto di sfida nei miei confronti, un affronto che ha fatto a me”. “Ho capito – ha aggiunto Morgan – che era vero quello che già avevo pensato nel pomeriggio con il problema delle prove: lui voleva liberarsi di me. Ma allora ho pensato a una contromossa”.