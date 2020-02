Chi è Aldo Busi, età, vita, lite con Sgarbi, Pupa e Secchione e Viceversa

Aldo Busi è uno scrittore, traduttore, opinionista e reporter di viaggio italiano. Scopriamo alcune curiosità su di lui: età, vita e la lite con Vittorio Sgarbi.

Albo Busi, età

E’ nato il 25 febbraio 1948 a Montichiari. Ha dunque 71 anni.

Aldo Busi, vita

Figlio di Marcello Busi, un gestore di osterie e Maria Bonora, Aldo Busi è cresciuto in una situazione economia non semplice. Lascia però gli studi a 14 anni iniziando a lavorare come cameriere. Si trasferisce quindi a Milano e dichiarandosi omosessuale viene esonerato dal servizio militare. Si trasferisce all’estero, vivendo prima in Francia, quindi in Inghilterra, a Londra, poi in Germania e infine tra Barcellona e New York.

Impara quindi diverse lingue straniere, mentre nel frattempo coltiva la passione per la scrittura: esce nel 1984 per Adelphi il primo romanzo, Seminario sulla gioventù, seguito poi da Vita standard di un venditore provvisorio di collant. Lavora come traduttore mentre nel frattempo riprende gli studi, diplomandosi da privatirsca e poi laureandosi in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Verona, con una tesi sul poeta statunitense John Ashbery. Il romanzo d’esordio, pur non raccogliendo i favori della critica, vince il Premio Mondello “Opera prima”.

Il romanzo viene anche ripubblicato da Adelphi del 2003, in una versione che presenta in appendice l’inedito e incompiuto Seminario sulla vecchiaia e un commento dello stesso Busi.

Processato per oscenità a Treno nel 1990, viene assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste”. Anticlericale, venne anche accusato di pedofilia dalla stampa, per alcune sue dichiarazioni al Maurizio Costanzo Show. Negli anni, Aldo Busi inizia a partecipare a diverse trasmissioni televisive, che lo rendono anche personaggio mediatico, oltre che scrittore di fama.

Aldo Busi e la lite con Vittorio Sgarbi

Nel 2002 ebbe un violento scontro con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. I due furono ospiti di Piero Chiambretti, che fece da arbitro. In quell’occaisone il critico coniò il celebre “Capra capra capra”, diventato un vero e proprio cult.

Pupa e Secchione e Viceversa

Ospite de “La pupa e il secchione e Viceversa“, il noto reality condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, Aldo Busi farà un’incursione inattesa per confrontarsi direttamente coi ragazzi in villa e li sottoporrà al “bagno di cultura”.