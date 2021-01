E’ sulla bocca di tutti in queste ore il nome di Rob Cohen, il regista statunitense accusato dall’attrice Asia Argento di averla drogata e stuprata. Non tutti lo conoscono, tranne gli appassionati di cinema.

Rob Cohen, età, film e info wikipedia

Nasce a Cornwall, nello stato di New York, nel 1949. Ha 71 anni. Produttore cinematografico e sceneggiatore, prima che regista, esordisce al cinema con Dragon – La storia di Bruce Lee, per poi proseguire con successi come Dragonheart e Daylight – Trappola nel tunnel (entrambi del 1996) che ottennero entrambi una nomination agli Oscar e un discreto successo al botteghino, grazie anche alla presenza della seconda pellicola di Sylvester Stallone.

Successivamente si cimenta in film di minore successo, tra i quali The Skulls – I teschi (2000). Ma la consacrazione arriva con film campioni di incassi come Fast and Furious (2001) e xXx (2002), entrambi con Vin Diesel.

Rob Cohen decide di girare il seguito di entrambi i film. Infine passa alla produzione: arriva nelle sale Stealth – Arma suprema (2005), che però non ebbe il successo sperato. Torna alla regia La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008), che riscuote ottimi incassi e critiche positive dalla stampa. Arriva poi un periodo di declineo con la produzione di pellicole come Il ragazzo della porta accanto (2015) e Hurricane – Allerta uragano (2018).

La vicenda con Asia Argento

Rob Cohen è finito nell’occhio del ciclone in Italia dopo le accuse di violenza sessuale mosse dall’attrice Asia Argento. La figlia di Dario ha raccontato a Verissimo quanto successo: sarebbe stata violentata e drogata. Una vicenda che emerge soltanto adesso a distanza di anni. “Non l’ho denunciato perché non avevo capito cosa fosse successo – ha spiegato Asia a Silvia Toffanin -. L’ho scoperto dopo parlando con un mio amico che mi ha aperto gli occhi su quella sostanza”.

