Chi è Morgan: compagna, biografia, suicidio padre, altezza, figli

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è un cantautore, polistrumentista, compositore, scrittore e personaggio televisivo italiano, fondatore dei Bluvertigo. Scopriamo alcune curiosità su di lui: la nuova compagna, il suicidio del padre, quanto è alto, e i figli.

Morgan, età biografia

All’anagrafe è Marco Castoldi, ma il grande pubblico lo conosce con il suo nome d’arte: Morgan. Nasce a Milano e ha 47 anni. Cresciuto a Muggiò, comune della Brianza, a 16 anni affronta la drammatica scomparsa del padre, morto suicida davanti ai suoi occhi e a quelli della sorella.

In seguito Morgan, deciso a dare una svolta alla sua carriera musicale, non si presenta all’esame dell’ottavo anno di conservatorio del quale non terminerà mai gli studi e incomincia la sua carriera di professionista, all’età di sedici anni, con il pianobar. Inoltre, non concluderà il liceo classico Bartolomeo Zucchi di Monza, preferendo terminare gli studi con un diploma di maturità professionale presso l’IPSIA-istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato G. Meroni di Lissone.

Un anno dopo, incomincia a suonare anche il basso elettrico. Senza invertire le corde, come i mancini devono fare, studia da autodidatta una tecnica con posizioni capovolte facendo di questo suo approccio una propria peculiarità. L’anno successivo, a diciassette anni, da solo, sotto lo pseudonimo di Markooper compone e arrangia canzoni che racchiude in due piccoli lavori. Nel 1991, unitamente ad Andrea Fumagalli (tastiere, sassofono, sintetizzatore), Marco Pancaldi (chitarra) – poi sostituito da Livio Magnini – e Stefano Panceri (batteria), fonda i Bluvertigo.

Morgan, altezza

il cantautore è alto 1.74 cm.

Morgan, compagna

Per 7 anni, dal 2000 al 2007, è stato legato ad Asia Argento. La 18enne Anna Lou è frutto del loro amore. A XFactor 5, dove era giudice, Morgan ha conosciuto e si è innamorato della concorrente Jessica Mazzoli. È con lei è nata Lara. Dopo la separazione non sono mancati gli screzi: la giovane madre, infatti, lo ha spesso accusato di trascurare la loro bambina.

Da tre anni, però, è legato sentimentalmente ad Alessandra Cataldo. La donna ha sostenuto il compagno durante la polemica per la vendita della sua casa. Di lei si sa poco e niente. Secondo il settimanale Chi, Alessandra sarebbe incinta di cinque mesi e aspetterebbe un maschietto.

Morgan, suicidio padre

L’11 ottobre 1988, un tragico evento sconvolse la vita di Morgan. Il padre del cantante, allora sedicenne, si tolse la vita. A distanza di anni, Morgan ha deciso di raccontarlo all’interno della sua autobiografia: “A 46 anni mio padre si tolse la vita, perché incapace di sopravvivere, dovendo mantenere sé e i suoi familiari in ristrettezza economica: lui faticava tutto il giorno, senza avere un attimo di tregua”. Il padre di Morgan, Mario Castoldi, aveva un mobilificio, in cui lavoravano nove operai. Col tempo, però, ne rimase solo uno, Gerunzio, che il cantautore ricorda ancora con affetto: “A casa ho ancora i mobili costruiti da lui, di ciliegio. Ormai sono vecchi, ma come faccio a buttare i mobili di Gerunzio?”. All’interno della sua autobiografia, Morgan parla anche dell’ultimo gesto fatto dal padre prima del suicidio: “Era alla finestra e salutava me e mia sorella, che stavamo andando a scuola, con la mano. Non lo aveva mai fatto prima!”