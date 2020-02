Chi è Pietro delle Piane: età, figli, Antonella Elia, Un posto al sole

Pietro delle Piane è un attore e doppiatore italiano. Finito sotto i riflettori per il suo incontro con Antonella Elia, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Pietro ha chiesto un incontro con Antonella Elia per spiegare alla fidanzata che malgrado quel che sembra dalle foto pubblicate dal settimanale “Nuovo”, lui non l’ha tradita. Scopriamo alcune curiosità su di lui: figli, padre, Antonella Elia,

Pietro delle Piane, età e figli

Pietro nasce il 21 maggio 1974 a Cosenza. Ha dunque 45 anni. Poche sono le informazioni sulla sua vita privata: sembra infatti che non abbia figli.

Antonella Elia, la fidanzata di Pietro

Quello tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia è stato un amore a prima vista. Su Chi l’attore ha ricordato il loro primo incontro, durante una serata di presentazione di una nuova vettura.

Lui ha fatto il galante, poi si sono guardati ed è scattata la scintilla. “Lei ha ordinato un bicchiere d’acqua minerale a abbiamo brindato al nostro incontro. Non l’ho più vista per tutta la sera, ci siamo cercati fra la folla ma ci siamo persi, finché non è arrivata una sua amica e mi ha detto: “Antonella vorrebbe lasciarti il suo numero”. Ma quel numero era stato scritto male e Pietro ha provato tutte le combinazioni possibili fino a quando è riuscito a contattarla e da allora non si sono più lasciati.

A Live non è la d’Urso di Barbara d’arso, l’attore è stato sbugiardato dalla macchina della verità ed è andato in escandescenze: “Avete manipolato la macchina per far vedere il video domani Antonella, è una buffonata!”.

Un posto al sole

Nel 2005 Pietro delle Piane figura nel cast di Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Giuliano Brendani.