Antonella Elia oggi: età, figli, compagno della concorrente del Grande Fratello Vip Antonella Elia

Antonella Elia oggi, età, figli e compagno della showgirl italiana, adesso anche concorrente del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua bellezza e simpatia ha conquista negli anni una gran fetta di pubblico.

Antonella Elia oggi, età

Antonella Elia nasce a Torino il 1 novembre del 1963. Oggi ha 56 anni. E’ alta 168 cm e pesa circa 50 Kg. La showgirl è la figlia di Enrico Elia, avvocato torinese morto nel 1979 in un incidente stradale che costò la vita anche al calciatore Paolo Barison.

È del segno zodiacale dello Scorpione e come tutti i nati sotto questo segno ha un fascino che attira le persone e ha sempre la risposta pronta. Antonella frequenta il liceo classico a Torino, dove si diplomata. Dopo le scuole superiori si trasferisce a Roma e frequenta la scuola di Tonino Conte. Dal 2002 al 2004 studia poi come attrice negli Stati Uniti alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles.

Antonella Elia, figli, compagno

La showgirl torinese non è sposata e non ha figli. In passato però ha dichiarato di aver abortito all’età di 26 anni. Al momento la showgirl sarebbe single. Dal 2013 al 2018 ha vissuto una storia d’amore con Fabiano Petricone, professore dell’Accademia delle Belle Arti a L’Aquila.

Antonella Elia, carriera

Antonella Elia ha cominciato la sua carriera come protagonista di spot pubblicitari, sia televisivi che cartacei. Successivamente ha esordito in televisione, nel 1990, come valletta di Corrado. È nella stagione 1991/1992 che però sale alla ribalta, grazie a Non è la Rai, condotto da Enrica Bonaccorti. Dopo questa esperienza, la Elia ha affiancato Raimondo Vianello nel programma sportivo Pressing. Non solo, sempre in quegli anni ha condotto insieme a Beppe Fiorello la terza edizione del Karaoke.

Nel 1995 ha iniziato a lavorare con Mike Bongiorno, prima in “Bravo, bravissimo” e “Ma l’amore sì“, poi ne “La ruota della fortuna“. Proprio con Mike, Antonella sarà consacrata al grande pubblico.

Dopo essere stata in America per studiare recitazione, nel 2004 Antonella Elia ha partecipato all’Isola dei Famosi. Celebre è la lite con Aida Yespica, tuttavia in quella edizione la showgirl è stata eliminata nella settimana puntata. Nel 2012, però, torna di nuovo come concorrente dell’Isola dei famosi, nell’ultima edizione targata Rai Due con tutti gli ex concorrenti. Qui, invece, ha trionfato, aggiudicandosi la vittoria finale.

Nel 2017 partecipa a Pechino Express con Jill Cooper nella coppia delle “Caporali”. Le due si classificano al secondo posto. Nel 2018 prendere parte a Tale e quale show.

Antonella Elia: l’esperienza al Grande Fratello Vip

Quest’anno Antonella Elia è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa è la quarta edizione del programma, presentata per la prima volta da Alfonso Signorini.

Questo è il terzo reality a cui la showgirl partecipa (quarto se consideriamo Pechino Express).