Chi è Jason Statham: moglie, età, biografia e patrimonio del noto attore inglese

Jason Michael Statham è un attore e artista marziale britannico. Il suo nome è conosciuto principalmente per essere un attore di fama mondiale. Questa sera lo vedremo in tv alle ore 21.10 su Rai Movie nel cast del film “I Mercenari”.

Chi è Jason Statham: la biografia

Nasce a Shirebrook, in Inghilterra, il 26 luglio del 1967 sotto il segno zodiacale del Leone. Jason Statham è figlio di una ballerina, Eileen Yates, e di un cantante, Barry. Jason Statham da piccolo si appassiona principalmente allo sport: si dedica inizialmente al calcio, poi ai tuffi e di seguito alle arti marziali. Dopo aver giocato per 12 anni nella squadra nazionale inglese come tuffatore, Jason decide di debuttare come modello. Viene notato da un regista dopo aver girato uno sport pubblicitario e debutta al cinema nel 1998 con il film Lock & Stock – Pazzi scatenati. Qualche anno dopo ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film The Transporter con cui ottiene un successo incredibile. Jason diventa nel giro di poco tempo uno degli attori più amati e richiesti nel mondo cinematografico. Tra i suoi film più importanti ricordiamo: The Italian Job, Crank, I Mercenari, I Mercenari 2, I Mercenari 3, La rapina perfetta, Fast and Furious 6,7 e 8, Spy, Killer Elite, Shark – Il primo squalo e Fast & Furious Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson.

Jason Statham: la vita privata

Per circa 6 anni è stato fidanzato con la modella Kelly Brook; successivamente è stato con Sophie Monk, un’attrice e dal 2006 al 2010 con Alex Zosman. Ma il vero amore lo incontra nel 2010: si chiama Rosie Huntington Whiteley ed è una super modella e attrice britannica. I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2016, ma sembrerebbero non essere ancora convolati a nozze. Nel 2017, inoltre, sono diventati genitori del bellissimo Jack Oscar.

Dove vive Jason Statham?

Secondo le varie informazioni che circolano sul web, Jason sembrerebbe vivere ormai da anni negli Stati Uniti insieme alla sua dolce e amata famiglia. L’attore di Fast & Furios dovrebbe possedere una casa a Los Angeles, in California, con tanto di accesso diretto in spiaggia. Essendo una casa grandissima e ben curata, il costo potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di dollari.

Chi è Rosie Huntington Whiteley, la compagna di Jason Statham?

Classe 1987, Rosie Huntington Whiteley nasce il 18 aprile a Plymouth sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Intraprende la carriera da modella nel 2007 firmando un contratto con una nota agenzia di moda di Londra. Nel giro di un anno, la troviamo sulle passerelle per conto di Louis Vuitton, Dsquared, Valentino, Kenzo, Just Cavalli e tanti altri marchi. Nel corso della sua carriera nel mondo della moda, decide anche di lanciare una collezione di lingerie. Secondo Forbes, Rosie è una delle modelle più pagate al mondo: solo nel 2018 avrebbe guadagnato circa 11.5 milioni di dollari.

Jason Statham: patrimonio

Grazie alla sua carriera, Jason è diventato uno degli attori più pagati negli ultimi anni. Sicuramente, il successo con Fast & Furious è stato il motivo principale per cui, ad oggi, è una delle persone più apprezzate del cinema. Il suo patrimonio, quindi, sembrerebbe vantare ben 30 milioni di dollari.

Jason Statham: 3 curiosità sull’attore

Durante un’intervista con Men’s Health ha dichiarato che Sylvester Stallone è per lui un esempio di vita da seguire. Jason è anche un bravissimo doppiatore: ha prestato la voce nei videogiochi Red Faction, Call of Duty e Sniper X with Jason Statham, e nel film d’animazione Gnomeo e Giulietta. L’attore è anche sui social: su Instagram è seguito da milioni e milioni di persone.