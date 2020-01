I Mercenari 2 questa sera in tv su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film i Mercenari 2 con tutti gli eroi del cinema d’azione

Questa sera in tv andrà in onda, alle ore 21.20 su Italia 1, il film I Mercenari 2. Si tratta di un film del 2012 diretto da Simon West. La pellicola è il secondo film della serie, ed è sequel del film I mercenari – The Expendables del 2010. Il film segna il ritorno in pianta stabile alla recitazione cinematografica di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger, dopo sette anni rispettivamente da The Cutter – Il trafficante di diamanti e The Kid & I.

I Mercenari 2, la trama

I Mercenari salvano un ricco cinese prigioniero in Nepal, liberando anche Trench Mauser, che era arrivato per primo ma si è fatto catturare; fuggiti dopo una rocambolesca fuga da cui si salvano grazie a Billy Timmons, (un nuovo membro della squadra, giovane ex cecchino dell’esercito detto Billy the Kid per la giovane età rispetto agli altri), si vedono negare il permesso di atterrare in Cina, quindi Yin Yang si paracaduta con l’ostaggio dicendo che probabilmente inizierà una nuova vita.

Barney Ross riunisce la squadra al completo per portare a termine un lavoro apparentemente molto semplice, commissionatogli da Mr. Church. Quando le cose iniziano ad andare per il verso sbagliato e uno di loro viene brutalmente ucciso, i Mercenari sono costretti a cercare vendetta in un territorio ostile dove tutto e tutti sono contro di loro.

I Mercenari 2, il cast

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Jet Li: Yin Yang

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Jean-Claude Van Damme: Jean Vilain

Chuck Norris: Booker

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser

Terry Crews: Hale Caesar

Randy Couture: Toll Road

Liam Hemsworth: Billy “the Kid” Timmons

Scott Adkins: Hector

Yu Nan: Maggie Chan

I Mercenari 2, curiosità

La versione home-video del film contiene un contenuto speciale, un filmato in cui gli attori familiarizzano con le armi prima dell’inizio delle riprese, sotto la guida degli armieri della produzione.Le riprese della pellicola sono iniziate il 3 ottobre 2011 e si sono concluse nel mese di gennaio 2012. Sono state effettuate in varie zone della Bulgaria, tra cui Bansko, Loveč e Sofia. Alcune scene sono state registrate in Cina. Per realizzarne altre è stato costruito un vero ponte sul fiume Osăm (Bulgaria) che poi è rimasto utilizzabile dal traffico nazionale. Per la realizzazione del film è stato stanziato un budget di 100 milioni di dollari.