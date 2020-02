Pozzuoli, incidente su via Pianura: gravissimo 36enne di Giugliano. Tre i feriti

Incidente frontale nella notte tra sabato e domenica a Pozzuoli, su via Provinciale Pianura. Tre i feriti, di cui uno in gravissime condizioni. Ad avere la peggio un 36enne di Giugliano coinvolto nel sinistro.

Incidente a Pozzuoli in via Pianura, grave un 36enne di Giugliano

L’impatto tra due auto che procedevano in direzione opposta è avvenuto alle 23 e 45 di sabato, a circa cento metri dopo l’imbocco da via Campana. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono sopraggiunte ben quattro ambulanze. Il 36enne di Giugliano è ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per trauma cranico. Viaggiava sul lato posteriore, lato guida di una delle due macchine incidentale.

Gli altri feriti

Altri due passeggeri, seduti all’interno delle due autovetture, sono stati refertati in codice giallo. Uno di questi è ricoverato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Pozzuoli, diretta dalla comandante Silvia Mignone, che ha chiuso per circa tre ore l’arteria stradale. Le due auto sono finite sotto sequestro dai vigili urbani.

Foto: archivio