Mara Venier: età, figli, biografia di Mara Venier la conduttrice di Domenica In

Mara Venier, età, figli e biografia. Scopriamo tutto quel che riguarda la famosa conduttrice televisiva. Il suo nome è lo pseudonimo di Mara Povoleri. E’ nata aVenezia il 20 ottobre 1950. E’ attrice, opinionista e stilista italiana.

Mara Venier età, figli e biografia

La conduttrice è alta 1,67 centimetri. Mara Venier ha 69 anni. Dopo un esordio come attrice, ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni ottanta, raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica in, che ha presentato per dieci stagioni. Grazie al suo successo a Domenica in viene soprannominata “La signora della domenica”.

Dal 2010 al 2013 ha condotto il programma pomeridiano La vita in diretta su Rai 1 dapprima assieme a Lamberto Sposini ed in seguito assieme a Marco Liorni. Ha alternato la carriera di attrice a quella di conduttrice televisiva fino al 1998 per poi dedicarsi esclusivamente alla seconda.

Mara Venier, i figli, mariti e compagni

A Mestre ha conosciuto l’attore Francesco Ferracini, morto il 24 maggio 2016, da cui ha avuto Elisabetta, divenuta poi conduttrice televisiva e che l’ha resa nonna nel 2002. I due si sono poi sposati, ma il matrimonio è terminato poco dopo. Ha anche un figlio, Paolo, avuto con l’attore Pier Paolo Capponi. Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987.

Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997, e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Mara Venier, la carriera

L’infanzia la trascorre con la famiglia a Mestre, ma quando si sposa nel 1971, all’età di 21 anni, con Francesco Ferracini si sposta a Roma. Di quegli anni racconta sempre l’esperienza da “stracciarola” a Campo de Fiori. Due anni più tardi debutta al cinema con Diario di un italiano, per poi partecipare alla fiction di Dario Argento intitolata La porta sul buio.

Da lì parteciperà anche ad altri film come Zappatore, e commedie come Testa o croce, Al bar dello sport con Jerry Calà e, infine, la serie TV Professione vacanze. Nel 1993, però, si conclude la sua carriera cinematografica con il film Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Tra il 1995 e il 1998 si dedica totalmente alla recitazione in televisione con La voce del cuore e Ritornare a volare. Dopo il suo abbandono, grazie a Nanny Loi, comincia a lavorare alla conduzione di programmi televisivi come Cantagiro, con Fiorello, e Ora di punta. Dal 1993 presenta per la prima volta Dominca In affiancando Luca Giurato. Il successo ottenuto, però, le consente di prendere il timone fino al 1997.

In quello stesso anno passa a Mediaset e conduce Viva Napoli, Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, Donna sotto le stelle e Forza papà con Gerry Scotti. Negli anni 2000, invece, fa un passo indietro e ritorna alla Rai con Fantastica italiana. Tra il 2001 e il 2003 la vediamo di nuovo a Domenica In, ruolo lasciato e poi ripreso dal 2004 al 2006. Dall’anno seguente fino al 2010 conduce Il concerto di Natale, per poi andare come inviata nel reality show La fattoria. Mara Venier nel 2010 approda a La vita in diretta e L’anno che verrà. Nel 2011 invece affianca Fabrizio Frizzi ne La partira del cuore. Nel 2014 fa parte del cast di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Successivamente è opinionista ne L’isola dei famosi.

Infine, dalla stagione televisiva 2018-2019 la troviamo a Domenica In ancora una volta riuscendo a far salire nuovamente gli ascolti del programma che erano precedentemente in calo. Adesso è anche alla conduzione, sempre su Rai 1, de La Porta dei sogni, programma serale che racconta le storie di persone che vogliono realizzare il sogno di una vita.

Mara Venier Instagram

La conduttrice è molto attiva anche sui social network, in particolare su Instagram. Pubblica tante storie e foto e lo fa anche durante la diretta di Domenica In. Il suo selfie con l’ospite di turno è diventato ormai quasi un rito.