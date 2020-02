Devastante incidente in A1, auto schiacciata dal tir: 2 morti e un ferito grave

A1. Mattinata di sangue sull’A1. Questa mattina, poco dopo le prime luci dell’alba c’è stato un incidente mortale al km 25 tra i comuni di San Cesareo e Colonna in provincia di Roma. A perdere la vita due persone che erano a bordo di una Bmw.

Il terrificante impatto

Secondo una primissima ricostruzione il tir stava uscendo da un bivio in prossimità del distributore di benzina Agip quando ha impattato a velocità sostenuta la bisarca che trasportava diverse auto. L’impatto è stato devastante. Due persone, che erano i due passeggeri, purtroppo, sono morte sul colpo mentre l’autista del tir è stato portato in codice rosso all’ospedale di Palestrina. Al momento non si sa nulla sull’identità delle vittime e del ferito.

Una scena agghiacciante

La scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori è stata agghiacciante con i corpi incastrati nelle lamiere contorte dell’auto.

Strada Casilina chiusa

La strada regionale 6 Casilina è stata chiusa in entrambe le direzioni, verso Roma e verso Frosinone, per permettere ai soccorritori di lavorare al meglio ed ai vigili del fuoco di Palestrina, giunti sul posto dopo qualche minuto dall’incidente, per rimuovere i mezzi dalla carreggiata. Sul posto anche i poliziotti della stradale di Colleferro con i colleghi della sottosezione di Albano in supporto.