Giugliano. Terribile scontro tra due auto, donna estratta dalle lamiere

Giugliano. Terribile incidente a Lago Patria, donna estratta dalle lamiere dell’auto distrutta. A scontrarsi due vetture, un’Audi Q2 e una Fiat 600 bianca guidata da una giovane di 27 anni di Giugliano. Ad avere la peggio la conducente della 600.

Secondo una primissima ricostruzione, la ragazza è stata estratta, dai vigili del fuoco, dalle lamiere dell’auto semi accartocciata e trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Al momento la 27enne è in gravi condizioni ma non risulterebbe essere in pericolo di vita.

La strada interessata dall’incidente, via Madonna del Pantano, è stata chiusa al traffico dagli agenti della Municipale per consistere le operazioni del caso.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI