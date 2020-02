Tragico incidente nel palermitano, scontro tra 4 auto: 1 morto e 4 feriti. Nome

Sicilia. Tragico incidente sulla SS121 a Misilmeri. E’ di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 121 “Catanese”, all’altezza del km 247, dove il traffico è provvisoriamente bloccato, in territorio di Misilmeri, nel palermitano.

Tragico incidente a Misilmeri

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che per cause in corso di accertamento, quattro veicoli sono entrati in collisione e, nel sinistro, quattro persone sono rimaste ferite e una persona ha perso la vita. Si tratta dell’82enne di Villabate Francesco Tavolacci, alla guida di una delle auto coinvolte nello schianto.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e personale dell’Anas. Il traffico è provvisoriamente bloccato per consentire i rilievi, utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.