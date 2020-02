Annalisa Scarrone duetta con Achille Lauro a Sanremo 2020: chi è Annalisa? Età?

La cantante Annalisa nota per aver prima vinto e poi conquistato il pubblico italiano con Amici di Maria De Filippi torna sul palco di Sanremo 2020. Annalisa duetterà stasera infatti in prima serata accanto al concorrente Achille Lauro, interpretando un pezzo importante e clamorosamente intenso. “Gli uomini non cambiano” della compianta Mia Martini. Scopriamo però insieme qualche notizia su Annalisa.

Annalisa: carriera, età e vita privata

Annalisa Scarrone, semplicemente Annalisa per i suoi fan, nasce a Savona il 5 agosto 1985. Raggiunge il successo con la decima edizione del programma scopritore di talenti “Amici”, di Maria De Filippi. In quell’occasione arriva seconda ma vince il premio della critica. Partecipa come concorrente a diverse edizioni del Festival di Sanremo, quest’anno condotto da Amadeus e giunto alla sua settantesima edizione.

Annalisa è laureata in fisica con 96/110 presso l’università degli studi di Torino, stessa che ha conseguito nel 2009. Dopo una lunga relazione con il cantautore Davide Simonetta, terminata nel 2017, la cantante non ha più dato informazioni utili sulla sua vita privata. Qualcuno recentemente le aveva chiesto se fosse incinta, dato qualche profilo “ambiguo”: una piccata risposta negativa ha chiarito che non è incinta.

Sanremo 2020 e il duetto con Achille Lauro

Estroverso, controcorrente e strabiliante. Achille Lauro sulla bocca di tutti per la sua interpretazione de “Me ne Frego”, torna a calcare il palco dell’Ariston con un pezzo incredibile. “Gli uomini non Cambiano” di Mia Martini, una grande della musica italiana e spesso dimenticata.

Annalisa duetterà con Achille Lauro questa sera in occasione della terza serata del festival, dove i big possono duettare in coppia con pezzi non inediti. Annalisa avrebbe già dovuto accompagnare Ron nel 2017 come ospite, ma allora una sua esclusione anticipata fece saltare la cosa.

Testo Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini

Sono stata anch’io bambina

Di mio padre innamorata

Per lui sbaglio sempre e sono

La sua figlia sgangherata

Ho provato a conquistarlo

E non ci sono mai riuscita

E ho lottato per cambiarlo

Ci vorrebbe un’altra vita

La pazienza delle donne incomincia a quell’età

Quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità

E ti perdi dentro a un cinema

A sognare di andar via

Con il primo che ti capita e che ti dice una bugia

Gli uomini non cambiano

Prima parlano d’amore

E poi ti lasciano da sola

Gli uomini ti cambiano

E tu piangi mille notti di perché

Invece, gli uomini ti uccidono

E con gli amici vanno a ridere di te