Lewis Capaldi sarà ospite a Sanremo 2020: origini italiane, fidanzata, canzoni

Lewis Capaldi sarà ospite della terza serata di Sanremo 2020. Oltre a lui, ci saranno anche Roberto Benigni e Mika. Scopriamo alcune curiosità su di lui: origini italiane, fidanzata e le canzoni.

Lewis Capaldi, età e origini italiane

Chi è Lewis Capaldi. Lewis Capaldi è nato a Whitbur, in Scozia, il 7 ottobre del 1996. Ha dunque 24 anni. Come si evince dal cognome, le sue origini sono per metà italiane: in particolare, per il lato paterno della sua famiglia. È cugino dell’attore e regista Peter Capaldi: il 12esimo Doctor Who.

Lewis Capaldi, fidanzata

Come lui stesso ha confessato (secondo quanto riportato dal Sun), l’ispirazione per Someone you loved e per l’intero album è arrivata da una delusione amorosa. A 19 anni è stato infatti lasciato dalla sua fidanzata, con la quale si frequentava da circa un anno e mezzo. Ne è rimasto così sconvolto da aver messo su bianco la sua sofferenza, arrivando a scrivere diverse canzoni su questo tema.

Lewis Capaldi, le canzoni