Aereo finisce fuori pista e si spezza in due: si temono vittime

Un aereo è uscito di pista all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul spezzandosi in due. Nelle immagini alcuni passeggeri escono da una spaccatura laterale e passano dall’ala per riuscire a scendere. In alcuni video, ripresi da un’auto e postati sui social, l’aereo sembra aver preso fuoco.

Turchia, aereo si spezza in due

Grave incidente a Istanbul, in Turchia, dove un aereo in fase di atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen, il secondo della città, è uscito di pista spezzandosi in due. Il velivolo, della compagnia turca Pegasus Airlines, era in arrivo da Smirne. Secondo le prime ricostruzioni, la fusoliera dell’aereo, che portava 177 passeggeri, si è spezzata in tre parti e ha preso fuoco. Non è noto, al momento, il bilancio del terribile incidente, anche se le autorità parlano di diversi feriti ma nessun morto. Il traffico nel secondo scalo della metropoli sul Bosforo è stato chiuso.

