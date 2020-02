Melito. Spaventoso incidente all’alba sulla circumvallazione, un ferito

Melito. Terribile incidente sul “doppio senso”, auto capovolta e traffico in tilt. I fatti sono accaduti poco prima del 6 di questa mattina nei pressi della cd “Rotonda di Melito. Per cause ancora da chiarire un’auto, precisamente una Fiat Punto di colore grigio, si è ribaltata su di un lato ostruendo parte della carreggiata. Da una primissima ricostruzione, il conducente è rimasto ferito non in modo grave. Si tratta di un ragazzo della zona, finito in codice rosso all’ospedale di Giugliano.

Melito, incidente sulla circumvallazione

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il traffico è bloccato in direzione Giugliano e Mugnano. Sul posto è giunta anche un’ambulunza per medicare il conducente ferito. Non sono mancate le polemiche sui social da parte di alcuni residenti che chiedono al sindaco un’installazione semaforica nei pressi della rotonda. Molto probabilmente, la causa dell’ennesimo incidente sulla circumvallazione sarebbe da attribbuire all’alta velocità.