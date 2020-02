Giugliano: si presenta la lista Polis, tutti gli altri in stand by

Continua senza sosta la battaglia per le elezioni a Giugliano. Da un lato Poziello che continua a tessere le sue fila e dall’altro invece i partiti che per il momento non sembrano avere un nome a disposizione. Chi invece è uscito allo scoperto e lo ha fatto in grande stile è la lista civica Polis che alla biblioteca di Giugliano ha riunito molte anime della sinistra cittadina. Il fondatore del movimento Franceso Cacciapuoti che da anni porta avanti questo progetto ha il merito di essere uno dei pochi ad aver organizzato iniziative anche fuori dal periodo elettorale.

Ma per una sinistra che si unisce ce n’è sempre una che si divide. Polemiche infatti sono partite in articolo 1, Mimmo Mallardo esponente della formazione politica di Bersani e D’alema ha infatti messo i puntini sulle I con un post su Facebook. Arriviamo al Pd: ieri abbiamo lanciato sulla pagina Tg club un sondaggio tra i due papabili Nicola Pirozzi e Francesco Taglialatela. Per ora il capogruppo dei democratici ha superato abbondantemente l’ex sindaco. E’ un sondaggio su Facebook e non ha nessun valore scientifico o politico ma dimostra come Pirozzi sia ben organizzato mentre Taglialatela resta ancora isolato.

Venerdì intanto inaugura a Giugliano la sede dei socialisti intitolata a Francesco Pianese, sindaco della città tra il 60 ed il 70. Ancora in stand by i grillini che ieri a Napoli si sono visti con i vertici regionali per capire il da farsi mentre poche novità dal centro destra dove la sfida sembra per ora essere tra Alfonso Sequino e Paolo Russo.