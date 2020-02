Floriana Secondi oggi a Domenica Live: età, figlio e la storia con Daniele Pompili

Ospite a “Domenica Live” del 2 febbraio Floriana Secondi. Ma chi è l’ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello? Quanti anni ha? Qual è la sua vita privata? E’ diventata mamma? Ha figli? Cosa fa oggi?

Floriana Secondi oggi, età e vita privata

Romana doc, è nata nella Capitale il 1977. Ha dunque 43 anni (da compiere). Prima di arrivare al successo televisivo ha svolto diversi lavori: dalla cameriera in ristoranti di lusso all’animatrice nei villaggi turistici. Ha una sorella di nome Eleonora a cui è molto legata e un fratello di nome Enrico. Non ha mai nascosto di aver avuto un’infanzia molto difficile e di essere cresciuta in un orfanotrofio dopo che la madre avrebbe avuto dei problemi legati alla droga.

Nel 2003 ha raggiunto la fama partecipando alla terza edizione del Grande Fratello e vincendola contro tutti i pronostici. Si è distinta per i suoi modi diretti e il suo accento romanaccio, tanto da essere ribattezzata con lo pseudonimo di “coatta”. Dopo l’esperienza nel mondo dello spettacolo, si è cimentata nelle attività commerciali. Tra le tante, nel 2013, ha deciso di aprire un ristorante e ha aperto anche un locale notturno tra Milano Marittima e Lido di Savio. Oggi è diventata dunque una piccola imprenditrice.

Floriana è mamma? Figlio ed ex marito

A segnare negativamente la vita di Floriana Secondi è stato un lutto: pochi anni fa ha perso un bambino in un aborto spontaneo. L’ex gieffina ha sempre accusato il fidanzato, Daniele Pompili, del tragico accaduto. In un’intervista ha raccontato cosa è successo. “Da subito ci sono stati dolori e perdite. In più ho avuto un altro aborto anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio. Lo sapevo che sto bebè faceva una brutta fine. E lo sapeva bene pure lui. Daniele è un immaturo. Pensa solo al lavoro, è a caccia di popolarità. Lo odio”.

Questo brutta esperienza non le ha impedito di avere un figlio. E’ stata infatti sposata con Mirko Fantini. Dalla loro unione è nato un bimbo, il piccolo Domiziano. Nel tempo, Floriana ha avuto anche un rapporto con un ragazzo egiziano, di fede musulmana, di dieci anni più piccolo di lui. A raccontarlo fu lei stessa a “Nuovo”.

Domenica Live

Proprio nel corso della trasmissione Domenica Live del 2 febbraio, ospite di Barbara d’Urso, la 43enne punta il dito contro il suo ex e ripercorrerà la traumatica esperienza dell’aborto davanti a milioni di telespettatori dopo anni di ritiro dalle scene e dal mondo dello spettacolo. In studio ci sarà anche la mamma di Gerardina Trovato, dopo il commovento racconto della cantante a Live – Non è la d’Urso: la madre smentisce la figlia e dà la sua versione.