Daniele Pompili, chi è? Età, foto, biografia dell’ex fidanzato di Floriana Secondi. Il nome di Daniele Pompili nelle ultime settimane compare spesso nei salotti televisivi. Oggi è ospite di Domenica Live. Lui è conosciuto come ex di Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello, ma questa volta lei pare non c’entri nulla. O meglio, c’entra in modo indiretto. L’attore e modello romano, come si definisce sui social, ha di recente stretto un bel legame con Paola Caruso e oggi, 26 gennaio 2020, si ritroverà ad affrontare la sua presunta ex fidanzata a Domenica Live.

Chi è Daniele Pompili?

Originario calabrese, vive a Roma da tanti anni. Si è laureato in Economia ed è stato assistente universitario. Tra i suoi hobby spiccano: le auto sportive, la palestra e i viaggi. Per quanto riguarda i suoi valori e ideali, crede molto nella famiglia. Lui è legatissimo alla sua famiglia, in particolar modo alla mamma. Gli piacciono i tatuaggi e ne possiede diversi su tutto il corpo. Per quanto riguarda il suo benessere, è molto attento alla dieta alimentare. Al momento frequenta una scuola di recitazione, poiché sogna di diventare attore.

Età Daniele Pompili

Daniele Pompili è nato il 14 maggio 1988. Ha 31 anni. Pesa 76 chili ed è alto 1.81 m.

Daniele Pompili, Floriana

Non si hanno notizie certe sulla storia d’amore tra i due nè su quando sia iniziata né quando sia terminata, ma prima dell’epilogo tra denunce e querele, per tutti sembrava essere una relazione importante e fondata sul reciproco rispetto.

I due, invece, sono finiti nel tribunale mediatico di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, dopo alcune foto che Pompili avrebbe caricato sul web e di cui la Secondi non sarebbe stata fiera. Proprio quest’ultima, inoltre, sarebbe arrivata a dire, durante un’intervista rilasciata a Barbara d’Urso che in realtà lei e Daniele non sono mai stati insieme.

Daniele Pompili, foto, Instagram

Daniele Pompili lavora come fotomodello, modello e web influencer oltre a definirsi imprenditore. Al suo profilo Instagram sono iscritti oltre 12mila follower.