Lutto in Salento, Giovanni finisce fuori strada e muore in un incidente

Dramma a Cremona nella notte. Morto Giovanni Maraschio, 26enne salentino originario di Maglie (Lecce). Il giovane ha perso la vita in un incidente dopo una serata in discoteca.

Cremona, muore Giovanni Maraschio di Lecce

Il giovane viaggiava lungo via Milano a bordo di una Fiat Tipo. Presumibilment estava tornando a casa dopo una serata in discoteca nel Lodigiano. Per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato fuori strada. L’impatto è stato fatale. I soccorsi del 118, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso.

Le indagini

Sul luogo della tragedia, poco prima delle 5 del mattino, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo dalle lamiere. L’impatto è avvenuto contro un albero. In via Milano per i rilievi sono sopraggiunti gli agenti della polizia stradale. Velocità o un colpo di sonno le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La notizia del decesso di Giovanni ha fatto presto il giro della città di Cremona, dove risiedeva, e di Maglie, nel Salento, zona di cui è originario, gettando nello sconforto amici e parenti.