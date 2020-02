C’è posta per te, gli ospiti di stasera 1 febbraio

Torna l’appuntamento con il programma leader del sabato sera, torna C’è posta per te, che nelle ultime settimane ha fatto boom di ascolti. Per questo nuovo episodio, ci sarà come ospite della trasmissione di Canale 5 Ciro Immobile, bomber della Lazio e dell’Italia che al momento è il terzo attaccante con più goal in campionato.

Il centravanti di origini campane ex Torino e Borussia Dortmund interviene in studio accompagnato dalla moglie Jessica Melena. La coppia vive un amore solido e scevro da qualsivoglia crisi duratura e/o passeggera.

Saranno loro il regalo speciale al fan che sarà chiamato nello studio di Maria De Filippi con una lettera speciale. Maria De Filippi andrà in pausa con C’è posta per te sabato 8 febbraio per via della finale del Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus. Tornerà regolarmente in onda con una nuova puntata sabato 15 febbraio alle 21.10 sempre su Canale 5.

Ciro Immobile è sposato dal 2014 con Jessica Melena, più piccola di due anni. Il calciatore ha conosciuto la propria moglie in un locale a Pescara ai tempi della sua esperienza con il club abruzzese.