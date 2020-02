Tragico incidente nel torinese, auto contro cancellata: muore giovane di 32 anni

Bricherasio, la dinamica del terribile incidente Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’Audi A3 su cui viaggiavano le quattro persone sarebbe finita contro la cancellata di una casa in via degli Archibugieri di San Giorgio a causa della velocità elevata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti della macchina. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Due i codici rossi, uno – il più grave, quello di cui non si conoscono ancora le generalità – portato in elicottero 118 al Cto, l’altro a Pinerolo.

Il cordoglio a Pinerolo

Cordoglio a Pinerolo dove la famiglia Perricone è molto conosciuta: il papà, Alfio, per anni è stato un volontario della Croce Verde. La cugina Barbara ricorda così William: «Era un ragazzo d’oro, tanto vivace da bambino quando equilibrato adesso. Non beveva. Non ci spieghiamo l’incidente, forse un guasto. Il 10 gennaio era diventato padre per la seconda volta. Era felice, da poco aveva trovato un posto di lavoro a tempo indeterminato e con la sua compagna aveva fatto 1000 progetti». La velocità eccessiva sembra la causa principale, a quella rotonda si arriva al termine di un lungo rettilineo: ora i residenti chiedono l’installazione dei dossi per ridurre la velocità.