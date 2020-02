Napoli, pistola puntata in faccia per farsi consegnare Rolex: arrestato 31enne

Napoli. Ha tirato fuori la pistola e gliel’ha puntata contro per farsi consegnare il Rolex che aveva al polso. L’autore della rapina messa a segno lo scorso novembre è stato identificato e arrestato dagli agenti.

Napoli, pistola puntata in faccia per farsi consegnare Rolex: arrestato

Si tratta di B.G. – queste le sue iniziali – di 31 anni. Il provvedimento cautalere eseguito sacaturisce dalle indagini compiute dalla Procura della Repubblica di Napoli in relazione ad una rapina avvenuta nel mese di novembre 2019 ai danni di un professionista napoletano al quale era stato portato via un orologio rolex del valore di circa 5000 euro.

La ricostruzione

La vittima si trovava all’interno della propria autovettura, ferma ad un semaforo lungo via Foria, quando d’un tratto uno scooter, con a bordo un uomo armato di pistola, ha affiancato la vettura.

Il malvivente ha tirato fuori l’arma da fuoco e, sotto minaccia, l’ha costretto a consegnar e il pregiato orologio. Le immediate attività d’indagine hanno consentito in un lasso di tempo estremamente breve di ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare in B.G. l’autore materiale della rapina.