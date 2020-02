Adriana Volpe: età, marito, altezza e il matrimonio di Adriana Volpe e Roberto Parli

Adriana Volpe è un’attrice e una show girl italiana. E’ una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ma quanti anni ha? Quanto è alta? Con chi è sposata? Facciamo chiarezza sul personaggio.

Adriana Volpe: biografia, altezza, età

Nasce a Trento il 31 maggio 1973. Ha 46 anni e tra poco ne compirà 47. E’ alta un 1, 70 centimetri. Una statura che, con l’aiuto dei tacchi, le ha permesso di svettare nello schermo televisivo soprattutto al fianco di Giancarlo Magalli, con cui ha condotto per anni la trasmissione “I fatti vostri” fino al litigio consumatosi tra i due a colpi di social network nel 2017.

Si è diplomata al liceo Scientifico per poi trasferirsi a Roma a 19 anni da Trento. Nel 1990 inizia la professione di modella sfilando nelle varie capitali della moda: Milano, Parigi, Zurigo, Tokyo. Nell’autunno del 1993 fa il suo debutto televisivo venendo scelta dalla Rai come valletta per il programma del sabato sera di Rai 1 Scommettiamo che…?. Affianca Frizzi. Nel frattempo vince il concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani Prima Miss dell’anno 1994. Nel 1995 debutta invece come attrice sul grande schermo, prendendo parte ai film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo.

Nel 1999 torna in Rai per prender parte a Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2, che conduce assieme a diversi partner per dieci edizioni fino al 2009. Oltre a Mezzogiorno in famiglia, conduce anche il programma Mattina in famiglia. Autrice e presentatrice di In forma Rimini Fitness, reportage dal Festival del Fitness di Rimini in onda nel 2004 su Rai 2, nello stesso anno realizza un calendario sexy per il settimanale Panorama ed entra nell’Albo dei giornalisti.

La definitiva popolarità e consacrazione arriva probabilmente con la trasmissione “I fatti vostri”. Dal settembre del 2009 a maggio del 2017 conduce per otto edizioni il programma in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 2, insieme a Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. Conduce inoltre l’appuntamento speciale del programma dedicato all’oroscopo nel dicembre del 2009 e del 2010 in prima serata e nel dicembre 2011 in seconda serata.

Marito, matrimonio con Roberto Parli e figli di Adriana Volpe

Due le storie più importanti che hanno segnato la vita sentimentale di Adriana Volpe. Nel 2000 sposa l’imprenditore Chicco Cangini. L’esperienza però sarà fallimentare e i due si lasceranno dopo appena quattro mesi. Il 6 luglio 2008 la conduttrice convola poi a nozze con l’imprenditore svizzero Roberto Parli dal quale ha avuto la figlia Gisele, nata il giorno 11 agosto del 2011. Nel 2012 la Volpe consegue anche la laurea con 110 in Lettere presso l’Università degli Studi eCampus.

Il Grande Fratello Vip

Nel 2020 è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Si distingue per la sua simpatia e il suo carattere forte. Entra in conflitto con il concorrente Antonio Zequila, che nel corso della diretta dalla casa rilascia una dichiarazione infelice mentre parla con Matteo Alessandroni: “La Volpe? Subito a gambe aperte”. Il post ha scatenato un vespaio di polemiche in rete.