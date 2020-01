Sicilia, 27enne uccide l’ex amante e la figlia: poi si suicida

Mussomeli. Si chiama Michele Noto, il 27enne che ha sparato all’ex amante di 48 anni, Rosalia Mifsud (in foto a sinistra), e alla figlia di lei, Monica Di Liberto (in foto a destra), di 27 anni, avuta da un precedente matrimonio. Il duplice femmincidio si è consumato in un’abitazione di Mussomeli, un piccolo comune italiano in provincia di Caltanissetta.

Mussomeli, 27enne uccide l’ex amante e la figlia

L’omicida deteneva regolarmente la pistola con cui ha sparato perchè aveva un porto d’armi sportivo. Il giovane ha ucciso prima l’amante, poi la figlia della donna. Successivamente ha puntato l’arma da fuoco contro di sé e si è tolto la vita.

Quando gli uomini dell’Arma e il personale del 118 sono arrivati i tre erano già privi di vita. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica e il movente della tragedia.

Femminicidio a Mazara del Vallo

Tre donne uccise in ventiquattro ore. A Mazara del Vallo, in provincia di Trani, Rosalia Garofalo, 54enne del posto, è stata uccisa di botte dal marito, attualmente sottoposto a fermo. Al culmine di un’accesa discussione, l’uomo avrebbe cominciato a percuotere violentemente la donna fino a ucciderla. Poche ore fa, invece, a Bolzano, una ragazza di 28 anni incinta è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La donna era sposata e il marito è stato arrestato con l’accusa di omicidio.