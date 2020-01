Coronavirus a Roma: il presidente Conte conferma due casi in Italia (Ultima Notizia)

Coronavirus a Roma. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato i primi due casi di contagio di coronavirus in Italia.

I due casi accertati sono due turisti cinesi che si trovano a Roma. Il premier lo ha annunciato durante una conferenza stampa con il ministro della salute Speranza. “In questo momento ci sono attente verifiche per ricostruire il percorso dei due cittadini cinesi ed evitare assolutamente qualsiasi rischio ulteriore di contagio”. Così ha detto Conte durante la conferenza a Palazzo Chigi.

“Al momento non c’è alcun motivo per creare allarme sociale, continueremo a seguire con il massimo dispendio di energie e risorse”. Per il capo del governo non c’è “nessun motivo di allarme”.