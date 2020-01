Nebbia killer in provincia di Mantova, auto contro tir: muore 47enne

Mantova. Tragico incidente stradale oggi, giovedì 30 gennaio, a Borgo Virgilio, nel Mantovano. Un uomo di 47 anni ha perso la vita questa mattina poco dopo le 10 lungo la ex statale Cisa.

Incidente mortale a Borgo Virgilio

Stando a una prima ricostruzione il 47enne che guidava, probabilmente a causa della fitta nebbia, si è scontrato frontalmente con un Tir. Per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Pesanti ripercussioni al traffico sulla ex statale che collega Mantova con l’Emilia. Ignota ancora l’identità della vittima.