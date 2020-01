Napoli, Genny Fenny confessa: “Ho tentato il suicidio a Mergellina. Vita troppo difficile”

E’ stato un tentativo di suicidio quello che si è consumato l’altro ieri a Mergellina. Genny Fenny, noto cantante della scena neomelodica, ha risolto il giallo sul suo ritrovamento nelle acque del litorale.

Genny Fenny tenta il suicidio a Napoli

Il giovane artista, all’anagrafe Gennaro Damiani, 35 anni, ha confessato di voler morire in uno dei suoi periodi più bui. Secondo Genny, la sua vita è diventata sempre più difficile, i guadagni si sono assottigliati e non sa come sostenere il figlio di di 13 anni. “Volevo morire ma adesso mi sento un miracolato”, riporta Il Mattino. Nel giorno del tentato suicidio, ha preso un pullman e si è recato sul lungomare di Mergellina in cerca di solitudine. Poi il drammatico gesto: si è lanciato dalla scogliera nelle acque gelide del Golfo ed è svenuto. A trarlo in salvo un gruppo di ragazzi, tra cui Giovanni, che ora definisce “un angelo custode”.

I problemi e la solitudine

“Ho tentato il suicidio perché la mia vita è diventata sempre più difficile fino al punto che temo di non poter più aiutare mio figlio a crescere” ha spiegato l’ex di Marika Fruscio a Il Mattino. Ora è ricoverato presso l’Ospedale Loreto Mare per ipotermia. E’ fuori pericolo. I problemi economici del cantante lo hanno portato negli ultimi tempi a fare persino il parcheggiatore abusivo nei pressi della stazione pur di sbarcare il lunario.

“Ho fatto un gesto per disperazione e per il quale chiedo scusa a tutti e alla mia famiglia, ora vorrei solo trovare un lavoro, un vero lavoro per far crescere mio figlio, perché non farei mai più il parcheggiatore abusivo ma il sogno più bello sarebbe continuare a fare musica”, ha raccontato.