Napoli, ambulanza bloccata nel traffico: polizia la scorta e salva la vita a un bimbo

Napoli. Si sente male in palestra e si accascia al suolo, bimbo di sei anni salvato dai sanitari del 118 e dai motociclisti della Polizia. E’ quanto è accaduto oggi pomeriggio, 28 gennaio, a Napoli.

Grazie all’intervento dei centauri della Polizia che hanno scortato l’ambulanza della postazione del 118 del Chiatamone, rimasta paralizzata nel traffico, è stato possibile salvare la vita ad un bimbo di sei anni. Il piccolo, infatti, aveva perso coscienza in una palestra di via Domenico Fontana.

Giunti alla struttura sportiva i sanitari hanno trovato il bimbo privo di conoscenza, riscontrandogli così un trauma cranico. I paramedici lo hanno immediatamente stabilizzato e caricato in ambulanza. La polizia, data la delicatezza del caso, ha accompagnato lungo il tragitto il veicolo sanitario affinché raggiungesse in pochi minuti il pronto soccorso del Santobono. Il piccolo è stato subito preso in cura dai medici del nosocomio napoletano e le sue condizioni non destano più preoccupazioni.