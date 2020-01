Chi è Daniela Del Secco: età, marchesa, instagram e biografia

Daniela Del Secco D’Aragona è meglio nota come ‘Marchesa D’Aragona‘. Nel 2018 è stata scelta nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3, alimentando la curiosità intorno al suo personaggio. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, è veramente una marchesa, instagram e biografia.

Daniela Del Secco, età

Daniele Del Secco d’Aragona nasce a Roma il 15 dicembre 1951. La Marchesa ha 69 anni. Ha esperienze come giornalista, professoressa e successivamente in televisione.

Daniela Del Secco, è veramente una marchesa?

Daniela Del Secco D’Aragona, nota a tutti come “La Marchesa”, ha davvero origini nobili? Qualcuno insinuerebbe la falsità di tale titolo. La contessa De Blanck, per esempio, ha raccontato che la Marchesa fosse in origine “una massaggiatrice”.

Anni fa Dagospia scriveva sulla presunta Marchesa che “se uno chiede a qualche vera nobildonna romana che conosce a menadito il Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, scopre che la simpatica Dani non è affatto una marchesa con “duemila anni di storia famiglia discendente da Settimio Severo. Daniela si chiama sì Del Secco, come risulta anche dall’elenco dell’Ordine dei giornalisti lombardi. Ma il “d’Aragona” se lo è aggiunto lei, sfruttando una somiglianza con una vera famiglia marchionale. Eh già, perché sull’Albo d’Oro si trova i “Secco d’Aragona”, stirpe milanese, ma nessuna Daniela risulta all’appello dell’edizione 2005 (o di quelle precedenti”.

Daniela Del Secco, biografia

La Marchesa Del Secco D’Aragona è una maestra di stile, costume e galateo e per anni è stata anche la responsabile della pagina dedicata alla moda per la Gazzetta di Piacenza e di Lodi. Ha collaborato anche con altre testate giornalistiche come l’Umanità, Il Giornale e ancora Il resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Forse non tutti lo sanno ma la Del Secco D’Aragona ossiede più di una laurea ed è specializzata in comunicazioni multimediali sia in Italia che all’estero.

Daniela Del Secco ha una figlia che si chiama Ludovica Leuzzi Del Secco. La marchesa è stata sposata per ben tre volte ma nessuna è stata la volta giusta.

Daniela Del Secco, instagram

La Marchesa ha un profilo Instagram, che vanta ben 95,4 mila follower. La pagina è molto attiva e seguita dal pubblico italiano.