Napoli, movida di sangue a Bellini: due giovani pestati e accoltellati. Uno è grave

Ancora sangue nella movida di Napoli. Due giovani questa notte sono stati feriti a colpi di coltello a piazza Bellini. Uno di loro versa in gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini, così come riporta Il Mattino. E’ il secondo episodio in pochi giorni dopo quello che ha visto vittima Luigi D.R. di Villaricca.

Napoli, sangue nella movida di piazza Bellini: due giovani accoltellati

Venerdì sera qualunque. I due ragazzi, P.M., 26 anni, e l’amico, B.A., 29 anni,stanno trascorrendo la serata tra amici all’esterno di un locale della zona. Stavano bevendo e chiacchierando quando è scoppiata una discussione con un’altra comitiva. Il diverbio sembrava rientrato quando all’uscita del bar, alle tre, le due vittime si sono ritrovati davanti i giovani con cui avevano litigato poco prima. E’ scoppiata la violenza.

La violenza e la corsa in ospedale

I due ragazzi sono stati accerchiati, insultati e presi a calci e pugni. Poi uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha assestato diversi fendendi. Il 26enne ha avuto la peggio ed è stato raggiunto da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il polmone, mentre l’altro ha ricevuto una coltellata all’inguine. Gli aggressori subito dopo sono scappati. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Entrambi sono ricoverati all’ospedale Pellegrini. Il 26enne è stato operato e le sue condizioni restano gravi.