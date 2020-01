Napoli, ragazzino di Villaricca aggredito e accoltellato da baby-gang: “Vivo per miracolo”

Baby gang in azione a Napoli. Un 15enne di Villaricca, Luigi D.R., è stato brutalmente aggredito e accoltellato da un gruppo di coetanei nei pressi di piazza del Plebiscito. La rissa è scoppiata per futili motivi.

Napoli, ragazzo di Villaricca accoltellato da baby gang

Luigi era andato a Napoli con degli amici per una passeggiata quando si sarebbe imbattuto in un branco di bulli. Da uno sguardo di troppo ne sarebbe nata una discussione e il confronto tra le due comitive è degenerato presto in violenza. Un coetaneo ha avvicinato Luigi è l’ha accoltellato alle spalle. Quattro i fendenti che hanno raggiunto il giovane. Dopo l’aggressione, il 15enne è andato via da Napoli, sanguinante, e si è messo in metropolitana per raggiungere casa sotto gli occhi indifferenti di decine di pendolari.

Il ricovero all’ospedale San Giuliano: Luigi vivo per miracolo

Una volta tornato dai familiari, Luigi è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Al pronto soccorso il personale medico ha disposto il ricovero immediato del giovane. I fendenti inferti al 15enne dall’aggressore, miracolosamente, non hanno leso gli organi vitali. Secondo i medici, Luigi è salvo per miracolo anche per tutto il sangue che ha perso durante il tragitto di ritorno a casa. Sul caso indaga la Polizia di Stato.