Carolina Stramare, chi è l’ottantesima vincitrice di Miss Italia

L’ultima vincitrice di Miss Italia 2019

Chi è Carolina Stramare? Classe 1999, la giovane modella e vincitrice di Miss Italia nasce a Genova e vive attualmente a Vigevano. Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Sanremo inizia la sua carriera da modella e successivamente anche le sue partecipazioni a diversi concorsi di bellezza.

Carolina Stramare ha un pubblico molto importante sui social: appassionata di animali, cani in particolare, è anche un’ottima cavallerizza.

Carolina Stramare vince Miss Italia partecipando direttamente al concorso di bellezza dopo aver vinto la fascia di Miss Lombardia. La sua famiglia per lei vero e proprio punto di riferimento le è stata accanto in tutto il suo percorso: un grave lutto nel 2018 però la colpisce. Perde la vita la madre il 1 luglio per un tumore, lasciando Carolina da sola con i nonni materni Giovanni ed Elena, e il papà Romeo, mobiliere di professione. Una tradizione sul lavoro che vorrebbe trasmettere in un futuro anche alla figlia.

Donna riservata, introversa e di estrema bellezza, Carolina Stramare ha una vita privata molto enigmatica, difficilmente di lei si riescono a captare informazioni ma una cosa è certa, otto mesi prima di partecipare al concorso di Miss Italia incontra e si fidanza con l’imprenditore nella ristorazione Alessio Falsone, ex giocatore di serie C. Purtroppo nell’autunno del 2019 Carolina Stramare lascia il fidanzato Alessio Falsone, adducendo la motivazione alla necessità di pensare solo per se stessa. In questo momento di pausa però avrebbe dichiarato di non aver chiuso completamente la sua relazione con l’imprenditore, tanto da aggiungere che se lui dovesse trovare un’altra donna, allora forse la loro storia non avrebbe avuto motivo di esistere.

Ma Carolina Stramare ha avuto un flirt con il cantante Eros Ramazzotti? Pare di no, il cantante le avrebbe solo fatto i complimenti per la sua vittoria in seguito alla notizia che molti dei tatuaggi della Stramare sono ispirati proprio alle canzoni di Ramazzotti.