1917 film, cast, recensione, trailer. 1917 è un film del 2019 diretto da Sam Mendes in uscita il 23 gennaio 2020. Ambientato durante la prima guerra mondiale, il film vede protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman, affiancati da un cast corale che comprende Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch. E’ candidato a 10 premi Oscar.

1917: trama

Nel 1917, all’apice della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici stanziati nel nord della Francia vengono incaricati di consegnare un dispaccio che avverte di un imminente attacco a sorpresa dell’esercito tedesco ritiratosi oltre la Linea Hindenburg. Per salvare le vite di oltre 1600 commilitoni, tra cui il fratello di uno di loro, i due cominciano una solitaria corsa contro il tempo attraverso il fronte occidentale, avventurandosi in territorio nemico.

1917: cast

George MacKay: William Schofield

Dean-Charles Chapman: Tom Blake

Mark Strong: capitano Smith

Andrew Scott: tenente Leslie

Richard Madden: tenente Blake

Claire Duburcq: Lauri

Colin Firth: generale Erinmore

Benedict Cumberbatch: colonnello Mackenzie

Daniel Mays: sergente Sanders

Adrian Scarborough: maggiore Hepburn

Jamie Parker: tenente Richards

Michael Jibson: tenente Hutton

Richard McCabe: colonnello Collins

Chris Walley: Bullen

Nabhaan Rizwan: soldato sepoy

Michael Cornelius: Cornelius

Daniel McMillon: tiratore scelto

1917: recensione

Secondo comingsoon, “1917 regala momenti di cinema straordinari, visioni da mozzare il fiato, in cui le distruzioni della guerra provocano una fascinazione perversa, che ci fa vergognare: le rovine di un paese, l’incendio di una fattoria o la ritmica illuminazione a giorno della campagna in una notte di buio pesto”. Secondo mymovies invece “Lo spettatore diventa il terzo compagno, scruta ogni pericolo, abbassa la guardia, diventa bersaglio vulnerabile, vive 1917 come un’esperienza di immersione totale. La sceneggiatura di una semplicità disarmante, portare un messaggio urgente all’unità di stanza a Écoust-Saint-Mein per impedirne il massacro, è trattata con prodezza stilistica, un impressionante tour de force tecnico, che accelera le emozioni catturando senza sconti il calvario quotidiano vissuto al fronte”.

Diversi critici cinematografici, tra cui Peter Travers di Rolling Stone e Todd McCarthy dell’Hollywood Reporter, l’hanno inserito nelle loro liste dei migliori film dell’anno, rispettivamente al 6º e all’8º posto.

1917: trailer

Le riprese del film sono cominciate nell’aprile del 2019 e si sono tenute nel Regno Unito, specificamente nel Wiltshire, a Govan, nella riserva naturale di Hankley Common e agli Shepperton Studios.

Il film è stato girato da Mendes e il direttore della fotografia Roger Deakins in diversi piani sequenza, e poi montato per apparire come un unico piano sequenza ininterrotto dall’inizio alla fine. Il regista ha provato per sei mesi assieme al cast e alla troupe prima delle riprese