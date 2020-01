Genova, incidente in via Siffredi: muore 27enne in moto

Drammatico incidente questa mattina a Genova. In Via Siffredi, un giovane centauro di 27 anni ha perso la vita. Il traffico in zona ha subito vistosi rallentamenti e sul posto sono sopraggiunti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Genova, incidente in via Siffredi: un morto

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in direzione ponente a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente dall’altra direzione. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’imbocco sulla strada Guido Rossa.

L’impatto è stato devastante e il ragazzo, sbalzato dalla sella, sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato da fare altro che constatarne il decesso.