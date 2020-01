Chi è Luca Laurenti: scopri chi è la moglie di Luca Laurenti, figli, vita privata e la malattia di Luca Laurenti

Luca Laurenti è un volto noto della tv italiana. Ma è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata? Ha dovuto affrontare una malattia? Vediamo nel dettaglio ciò che sappiamo sulla spalla storica di Paolo Bonolis.

Luca Laurenti: biografia wikipedia, età

Luca Luarenti nasce a Roma il 29 aprile 1963. Ha dunque 57 anni. Non sappiamo molto della sua infanzia. Sappiamo però che ha da sempre coltivato la passione per la musica, in particolare per il pianoforte e per il canto. Si guadagna così da vivere facendo pianobar e lavorando nei villaggi turistici. Prima di raggiungere la grande notorietà, si fa notare nel 1988, all’età di appena 25 anni, comparendo nei programmi Provini e Dibattito!, entrambi condotti da Gianni Ippoliti.

Il successo e l’incontro con Paolo Bonolis

Il successo vero e proprio arriva nel 1991, quando affianca Paolo Bonolis nel programma “Urka!” in onda su Italia 1. Nello stesso anno fa anche parte del cast “Il gioco del 9” condotto da Gerry Scotti, in onda sempre sulle reti Mediaset. Da lì è un percorso in discesa che lo porterà a diventare uno dei volti più noti della televisione italiana, sopratutto per la sua autoironia e le sue doti musicali. Con Bonolis vivrà un sodalizio artistico. Il duo condurrà insieme programmi storici come “Ciao Darwin”, “Striscia La Notizia”, “Avanti un altro!”. Sono diventati celebri i siparietti tra i due conduttori, dove di solito Luca interpreta la parte dell’idiota e Bonolis quella dell’antipatico. Nel 2000 ha ottenuto un telegatto.

Luca Laurenti, moglie e figli

Nel 1990 durante il periodo di piano bar in Calabria, ha una relazione con una ragazza calabra. Dall’unione con l’avvocato Raffaella Ferrari, anche lei classe ’63, conosciuta a metà anni ’90, nel 1997 nasce suo figlio Andrea, che vive tra Milano e New York e ha 23 anni (classe 1997). A presentargli quella che sarà la sua futura moglie è lo stesso Paolo Bonolis. Mamma Raffaella e Andrea si sono convertiti entrambi al buddismo. Nel 2003 nasce il secondo genito, Gabriele.

La malattia di Luca Laurenti

Luca Laurenti ha sofferto di depressione quando aveva 30 anni. Questa la malattia che ha condizionato a lungo la sua vita. Dopo anni è riuscito a trovare il coraggio di raccontare le sue sofferenze che aveva nascosto dietro la sua maschera di uomo divertente e all’apparenza felice. Il merito è dovuto a Raffaella Ferrari, la sua futura consorte che gli ha dato “equilibrio” come ha rivelato lui stesso in un’intervista. Gli affetti di cui si è circondato quindi sono stati utilissimi a fargli superare la malattia che stava pregiudicando la sua carriera e la sua vita privata.