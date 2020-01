Catania, crolla una palazzina: tre i dispersi. Si scava tra le macerie

Notte da incubo a Catania. Una palazzina è crollata tra via Castromarino e via del Plebiscito nella notte tra il 19 e il 20 gennaio. Tre al momento i dispersi. I Vigili del Fuoco sono sul posto e stanno scavando tra le macerie per salvarli.

Catania, crollo di una palazzina: tre dispersi. Si temono vittime

I pompieri sono stati allertati da un residente, svegliato come tantissimi altri abitanti dal boato provocato dal crollo. In particolare è andato distrutto un appartamento. Sul caso indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Si cercano dispersi

Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare sette nuclei familiari e stanno eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali dispersi. Stando alle prime informazioni, sarebbero tre le persone sotto la macerie. Si tratta di un immobile che sorge al civico 11 di via Castromarino, a pochi passi da via del Plebiscito, nel quartiere Antico Corso.