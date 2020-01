Campania, 33enne precipita dal balcone e muore

Cava de’ Tirreni. Momenti di panico si sono vissuti a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo è precipitato dal balcone di un’abitazione, sita in via Ernesto Di Marino, morendo tragicamente sul colpo. La vittima è P.B. – queste le sue iniziali – ed aveva 33 anni.

Cava de’ Tirreni, 33enne precipita dal balcone e muore

Come riporta L’Occhio di Salerno non si conosco al momento i particolari della vicenda: non si sa se il giovane sia caduto accidentalmente dal balcone, forse per essersi esporto troppo dalla ringhiera; oppure se si tratti dell’ennesimo caso di suicidio.

I fatti, ad ogni modo, si sono verificati intorno le 11 di questa mattina. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimarlo più volte. Ma l’impatto col suolo si è rivelato fatale per il 33enne: troppo gravi le ferite e i traumi riportati. Per questo motivo, l’uomo è andato in arresto cardiaco.