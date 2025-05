Una potenziale tragedia si è trasformata in un commovente esempio di coraggio e umanità nei giorni scorsi a Maddaloni, in provincia di Caserta. Protagonisti due agenti del Commissariato locale che, con sangue freddo e sensibilità, hanno salvato la vita di una donna di 55 anni in grave stato di disagio psichico.

Maddaloni, minaccia di lanciarsi dal balcone: “angeli in divisa” salvano 55enne

La donna era seduta pericolosamente sul bordo esterno della balaustra al secondo piano di un edificio, in evidente stato di disperazione. I due agenti, notando la scena, sono intervenuti con estrema cautela, cercando di stabilire un contatto umano prima ancora che operativo.

Grazie alla pazienza, alla comprensione e a un dialogo carico di empatia, i poliziotti sono riusciti a tranquillizzare la donna e ad avvicinarsi quanto bastava per metterla in salvo. Un intervento delicato e rischioso, che ha richiesto lucidità e cuore. Una volta allontanata dal pericolo, la 55enne è stata affidata alle cure del 118.

Il gesto eroico dei due agenti ha evitato una tragedia e trasformato un momento drammatico in un lieto fine. Un esempio concreto di dedizione al servizio e di quanto, dietro una divisa, possano celarsi autentici custodi della vita.