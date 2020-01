Sospetta meningite virale, si teme per una bimba di 4 anni

Latina. Attimi di apprensione per una bambina di 4 anni di Latina. La piccola è stata trasferita d’urgenza a Roma, all’ospedale Bambino Gesù, per una sospetta meningite di origine virale. Il personale sanitario del 118 è stato allertato dalla famiglia della piccola che è stata soccorsa nella sua abitazione.

Meningite, bimba trasferita in ospedale

La bimba, in stato soporoso, dopo gli episodi di vomito e febbre alta, è stata trasferita in ospedale da Latina assieme alla madre a bordo di un elicottero. Sono in corso gli accertamenti per capire se si tratti o meno di meningite virale.

Seguiranno aggiornamenti