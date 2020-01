Napoli, “Il Cammino d’Amore” di Francesco Terrone presentato con successo al Palazzo Serra di Cassano

Grande successo ieri all’Istituto Studi Filosofici presso il Palazzo Serra di Cassano a Napoli dove, in una delle meravigliose sale dell’importante e storico palazzo, si è svolta la presentazione accademica della raccolta poetica del poeta-ingegnere Francesco Terrone “Il cammino dell’amore” (prefazione di Antonio Filippetti ed

introduzione di Michele Cucuzza).

Al tavolo di discussione, importanti ed esperte personalità del mondo culturale ed accademico. A far da moderatore, il professore Antonio Filippetti che ha introdotto, in maniera pregevole, il pubblico tra le righe poetiche dell’autore presente.

Diego Guida, colui che ha dato i natali al libro, ha espresso la sua soddisfazione nell’aver pubblicato una raccolta di poesie, elegante nel suo impianto grafico ed editoriale, che è risultata di successo considerando che la poesia di Francesco Terrone, limpida, chiara e in certi punti ispiratrice di profonde riflessioni, è

veramente uno strumento capace di effusione di emozioni nella sua lineare armoniosità.

Presente anche Carlo Di Lieto, docente di letteratura italiana, che ha dato alla sua nota critica intorno a “Il cammino dell’amore” un taglio capace di ben scandagliare alcuni particolari psicologici che caratterizzano la poesia di Francesco Terrone e che ben rispecchiano la complessità psicologica e culturale del poeta- ingegnere Francesco Terrone.

Alcune poesie della raccolta sono state interpretate dalla voce calda ed efficace dell’attrice Adriana Carli a cui sono stati rivolti applausi da un pubblico attento e partecipativo.

Hanno omaggiato l’evento con la loro presenza l’Avv. Enrico Tuccillo-vice presidente del M.E.S.P.I. (Movimento Economico Social Popolare Intereuropeo ) e della Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra, il professore Giuseppe Tarro-Presidente onorario e Membro del consiglio dei Saggi

del M.E.S.P.I. (Movimento Economico Social Popolare Intereuropeo), Presidente onorario e del Comitato Scientifico della Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra, il Giudice Minervini.

In sala era presente anche il console in Italia dell’Ucraina, dott.re Viktor Hamotskyi. La serata si è conclusa con un brindisi per augurare altri successi affinché la poesia di Francesco Terrone possa ancora regalarci emozioni!